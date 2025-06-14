港科大辦“獨角獸日”百家初創公司展示成果

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月14日電（記者 盧哲）香港科技大學（科大）13日舉辦年度旗艦活動“獨角獸日”。約1300名來自全球各地的投資者、行業領袖、政府及學界代表齊聚一堂，共探合作機遇，交流前沿理念，助推創科發展。100多家港科大培育的初創公司現場展示了創新成果，並與業界人士、潛在投資者交流探討合作機會。



為配合香港建設成為國際創科中心的目標，港科大2023年發起“獨角獸日”活動，設有研究會、投資者分享、介紹與交流環節，讓港科大的初創企業與潛在投資者及各界持份者探索合作機會，並就創業及知識轉移等範疇交流意見。科大表示，這項盛會已成為香港高等教育界最大型的初創盛事之一。



在當天的活動上，香港特區政府創新科技署署長李國彬致辭說，特區政府積極推動創新科技發展，這離不開本地大專院校的支持，它們對於共同創造蓬勃的創科生態至關重要。港科大開展“獨角獸日”活動、成立創新基金等舉措，將助力香港持續培育全球創新、先進和具創造力的企業。



香港科技大學校長葉玉如在活動上致辭表示，港科大致力推動創新思維與創業精神，並孕育應對全球挑戰的解決方案。她說，作為夢想的搖籃，我們的使命超越教育與科研的範疇，我們同時致力推動具影響力的項目，以裨益全球發展。科大將繼續與不同夥伴、投資者及社群攜手合作，凝聚創新思維，並將之轉化為具影響力的研究及商品，開創未來，拓展無限的可能。