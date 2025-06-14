陳國基：冀香港青年人透過實習發展多元才能

香港特區政務司司長陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月14日電（記者 段曉魯）民青局企業內地與海外暑期實習計劃2025昨日舉行啟動禮，香港特區政務司司長陳國基表示，此計劃匯聚政府和商界的力量，帶領香港的青年人“走出去”，透過暑期實習，讓他們累積職場經驗、擴闊視野、認識國家、放眼世界、同時建立人脈網絡，幫助他們規劃未來的發展方向，發展多元才能。



陳國基表示，這個暑期實習計劃自2018年推出以來，一直深受廣大青年的歡迎，以及一眾參與企業的肯定，至今已經有超過1000名香港青年受惠。多年來，這個計劃匯聚政府和商界的力量，帶領香港的青年人“走出去”，透過暑期實習，讓他們累積職場經驗、擴闊視野、認識國家、放眼世界、同時建立人脈網絡，幫助他們規劃未來的發展方向。



陳國基亦表示，特區政府十分重視青年發展。我們的願景是培育香港青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。自從特區政府在2022年年底公布《青年發展藍圖》以來，特區政府全力推進青年發展工作，落實《藍圖》提出的超過160項具體行動，並因應社會的最新發展情況，動態更新《藍圖》，“加推”約90項措施，全面支持青年人的發展，為他們提供更全面、更到位的支援。



陳國基稱，《藍圖》的其中一項重點措施，是今屆政府起動的“連青人網絡”，“連”是連結的“連”，連結政府各項青年活動的參加者，為他們提供各式各樣的活動和培訓，以及參與公共事務的機會。各位同學在完成實習後，將會成為“連青人網絡”的成員，我十分鼓勵大家踴躍參與網絡的不同活動，發展多元才能。