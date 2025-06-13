以色列突襲伊朗會否引爆中東“火藥桶”？

中評社北京6月13日電／以色列13日凌晨對伊朗境內多處重要軍事目標和核設施實施“先發制人打擊”，伊朗誓言“堅決回擊”。中東地區專家認為，以色列對伊朗發動突襲，將招致伊朗報復性回擊，或將引發地區連鎖反應，把中東推向“極度危險的未知局勢”。



以色列：長期謀劃



新華社報導，以色列方面確認，這次行動重點“打擊伊朗核設施、彈道導彈工廠和軍事能力”。專家認為，以方這次行動顯然經過長期謀劃，而且配合縝密情報工作。



從以伊官方和媒體披露的信息看，以色列打擊對象均為其眼中的伊方關鍵戰略目標，包括納坦茲核設施、伊斯蘭革命衞隊總部、西部防空系統，以及武裝部隊總參謀長、伊斯蘭革命衞隊總司令等軍方高官和關鍵核科學家等。



以色列軍方人員披露，以方在行動前開展了麻痹伊朗的“騙術行動”，包括把近期安全內閣會議包裝為討論加沙問題，事先放風稱以色列總理內塔尼亞胡準備休假等。



內塔尼亞胡說，此次對伊行動將持續“多天”。卡塔爾哈馬德·本·哈利法大學副教授史蒂文·賴特認為，以方後續如何行動取決於其戰略考量，即以方目的是削弱伊朗軍事和核能力還是破壞伊朗現政權。從目前來看，以軍採取的更像是瞄準伊朗關鍵目標的“斬首行動”，戰略意圖不僅限於摧毀核能力。

