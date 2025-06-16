梁純答中評：香港給創業者實質支持增強信心

香港科技大學（科大）生命科學學部副教授梁純（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月16日電（記者 盧哲）香港科技大學近日舉辦主題為“突破疆界 智創未來”的年度旗艦活動“獨角獸日”。香港科技大學（科大）生命科學學部副教授梁純在此間接受中評社記者訪問時表示，特區政府近年來在政策層面的變化，給創業者提供了實質的支持，也帶來前景和希望。同時香港各方面做事都扎扎實實，高校方面整體的知識產權轉移和孵化也能提供更大的平台，對於創業者來說有很大的支持也帶來很大的信心。



科大“獨角獸日”是香港高等教育界最大型的初創盛事之一。當天，逾百間港科大孵化初創企業參展，展示醫療、人工智能（AI）、鐵路軌道檢查系統及癌前干預方案、遊戲等各領域的新產品。梁純在現場也介紹了他與團隊創立的Enkang項目。



梁純對中評社記者介紹，其項目公司由科大生命科學部科研團隊創立，首創新一代以全新標靶 DNA 複製起始蛋白(DRIPS)為基礎開發的抗癌藥物。其中，使用該技術製成的一款抗皮癌及癌前病變凝膠，已完成一期國際多中心臨床試驗，證實為有效、安全，現正進行二期臨床測試。據梁純介紹，團隊亦正利用新技術研發一種可治療宮頸癌及癌前病變的藥膏。因目前宮頸癌尚無合適治療藥物，而他所研發的新產品可以抑制DNA複製檢查點的Bnarb蛋白從而減弱癌細胞複製能力，幫助病人康復。他透露，新藥已人臨床前試驗階段，計劃2026年開展臨床試驗，成功的話將填補宮頸癌前病變藥物的空白，對現時需接受化療及其他人侵性治療方法的宮癌患者來說將是莫大喜訊。



梁純對中評社記者表示，如何更有效促進科研成果轉化，一直是香港各方面關注的議題。而他作為一線高校教學研究人員，能直觀感受到香港這兩年的產業轉化及創業環境“有了明顯的幫助和支持，氣氛好了很多。”



為配合國家政策，香港近年為發展成為國際創科中心積極出謀劃策。在2022年公佈的《施政報告中》，特區政府撥款100億元於2023年設立“產學研1+計劃”（RAISe+）項目，促進產學研協作，推動“從1到N”的科研成果轉化和產業發展。