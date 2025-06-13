以色列突襲伊朗影響幾何？

中評社北京6月13日電／13日凌晨，以色列對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施，炸死伊方多名高級軍事指揮官和核科學家。伊朗宣佈將予以回擊，並已發動無人機打擊。



新華社報導，以色列此次襲擊打擊了哪些目標？襲擊有何預兆？伊朗有何回應？美方作何反應？



以色列打擊了哪些目標？



以色列總理內塔尼亞胡13日表示，以色列當天對伊朗的突襲“非常成功”，襲擊目標包括伊朗軍方指揮部、推進核武器研發的資深科學家以及核設施，行動“取得成果”。內塔尼亞胡還指出，以軍對伊朗的打擊會“持續多日”。



據《以色列時報》報導，以色列軍方證實襲擊了伊朗數十個與核計劃相關的設施目標。一名軍方官員透露，以空軍已對伊朗發動了五波空襲。這位官員表示，空襲總計數百次。



以色列軍方發表聲明說，在當天凌晨對伊朗的軍事行動中，以軍打死伊朗軍方多名最高級別指揮官。聲明說，200多架以軍戰機在情報系統精確指引下，襲擊伊朗境內100多個目標，其中包括伊朗軍方高層藏身地，打死多名最高級別指揮官，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋里、伊斯蘭革命衞隊總司令侯賽因·薩拉米、應急指揮部司令吳拉姆-阿里·拉希德。



據伊朗媒體13日報導，伊朗伊斯蘭革命衞隊在首都德黑蘭南部的指揮總部和位於伊朗中部伊斯法罕省納坦茲的核設施當天遭襲。



伊朗媒體說，遭襲核設施發生爆炸，目前“沒有核污染的跡象”，但伊朗原子能組織核安全部門高級專家德黑蘭奇和伊朗核物理學家、前原子能組織主席費雷敦·阿巴西·達瓦尼在襲擊中身亡。



以色列軍方還發表聲明說，以軍過去數小時內完成對伊朗西部防空系統的“大規模打擊”，摧毀數十台雷達和地對空導彈發射架。

