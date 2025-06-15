第十七屆海峽論壇大會今天廈門舉行

第十七屆海峽論壇新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）第十七屆海峽論壇大會今天上午10：00在廈門會議中心舉行。昨天上午，福建省人民政府新聞辦公室召開第十七屆海峽論壇新聞發布會。海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇，海峽論壇廈門市保障協調領導小組辦公室主任，廈門市委常委、市政府副市長莊榮良，在會上介紹了本屆海峽論壇相關情況並回答記者提問。福建省委宣傳部對外新聞處處長、省政府新聞辦副主任柯宜達主持發布會。



陳志勇表示，作為兩岸民間規模最大的交流盛會，海峽論壇歷經風雨十七載，無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意。



陳志勇介紹，本屆海峽論壇延續往屆“擴大民間交流、深化融合發展”的主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動。基層交流板塊，尋找兩岸基層民眾的“契合點”，舉辦海峽婦女、職工、婚姻、宗親、紅十字、氣象、基層治理論壇等草根性、多層次、跨領域的15場活動，促進兩岸各界基層民眾交流交往，促進兩岸同胞心靈契合。青年交流板塊，充分考慮台灣青年的特點和需求，舉辦海峽青年論壇、青少年新媒體論壇、海峽視聽季、藝術交流匯等13場活動，一如既往為兩岸青年互學互鑒、交融交心、成長成才創造更好條件、更多機遇。文化交流板塊，以兩岸同胞攜手傳承和弘揚中華文化為主線，舉辦媽祖、關帝、陳靖姑、客家、船政、南島語族等15場文化交流活動，推動中華優秀傳統文化在民間延續、在百姓心中扎根。經濟交流板塊，舉辦共同家園論壇、兩岸特色鄉鎮交流對接、海峽兩岸商會發展論壇、海峽金融論壇、廈金同城生活圈論壇等13場活動，擴大兩岸交流合作的行業和領域，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果。他指出，本屆論壇主要有四個特點：一是持續厚植民間交流特性；二是持續展示融合發展成效；三是持續拓展青年交流交往；四是持續保持台胞參與熱度。