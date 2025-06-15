陳志勇答中評：切實通過政策實施造福台胞

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇14日上午在第十七屆海峽論壇新聞發布會上回答中評社記者提問，就福建建設兩岸融合發展示範區有關政策舉措予以介紹。他指出，福建將始終秉持“兩岸一家親、閩台親上親”理念，努力把每一項寫在文件裡的好政策，都變成大家看得見、摸得著、感受得到的具體實惠，推動政策措施從“紙面”落到“地面”。



在當天發布會上，陳志勇表示，2023年《意見》發布以來，中央和國家部委及福建省勇於探索，今年上半年又出台了一系列有關兩岸融合發展的新政策新舉措。中央層面，今年以來，共有11家中央和國家部委出台有關政策文件，內容涵蓋經濟、社會、文化及基礎設施等民生重點領域。如住房和城鄉建設部於1月出台《關於支持福建探索建設海峽兩岸融合發展示範區若干措施的通知》，海關總署於3月出台《海關支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區十項措施》等。福建省層面，在以往已出台三批45條政策舉措基礎上，今年以來圍繞建設兩岸融合發展示範區，聚焦深化閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展及支持在閩台胞更好發展又推出17條政策舉措，提升台胞獲得感。截至目前，福建省已累計發布四批共62項舉措，這些政策措施在海峽論壇相關子活動中也會廣泛宣介。在中央和國家部委的大力支持下，兩岸融合發展示範區建設已形成一批先行先試經驗，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企登陸的“第一家園”。



下一步在繼續出台兩岸融合發展示範區政策措施方面有哪些考慮？陳志勇告訴中評社，福建建設兩岸融合發展示範區，是黨中央賦予我們的重大歷史使命、重大政治責任、重大發展機遇。中央《意見》發布以來，中央和國家部委以及相關金融機構相繼出台一系列政策文件，福建省推出四批62條政策舉措。這些政策開局良好、成效明顯。為進一步深化落實中央《意見》，以更大力度推動示範區建設走深走實、造福台灣同胞，下一步，我們在政策出台方面主要有以下考慮和安排：



一是加大向上爭取力度，爭取更多中央和國家有關部委出台政策文件。我們將密切對接中央和國家有關部委，多匯報建設兩岸融合發展示範區的實踐成效和發展需求，多爭取國家相關部委加大授權賦能，推出更多體現示範區定位和具有首創性、突破性、含金量高的政策措施，為兩岸融合發展提供更強有力的政策支持。