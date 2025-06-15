陳志勇：海峽論壇得到廣大台胞熱烈響應

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇14日上午在第十七屆海峽論壇新聞發布會上表示，本屆海峽論壇主要有四個特點，一是持續厚植民間交流特性；二是持續展示融合發展成效；三是持續拓展青年交流交往；四是持續保持台胞參與熱度。



陳志勇介紹，論壇採用線下活動為主、集中與分散相結合的方式，集中活動為期一周，主會場設在廈門，有關設區市、平潭綜合實驗區分別舉辦相關活動。本屆論壇主要有四個特點：



一是持續厚植民間交流特性。本屆論壇繼續秉承“民間性、草根性、廣泛性”的定位，緊扣與百姓生活息息相關的民生話題，舉辦系列有溫度、接地氣的民間基層交流活動。突出民間交流活動的“專業色彩”“民間味道”，突出基層活動的體驗性、互動性，共同探討兩岸同胞未來可期的美好生活與事業。比如，媽祖文化活動周安排了“媽祖與健康”醫學交流、兩岸師生媽祖文化研習夏令營、敬媽祖·請九寶等7個子活動，將有上千名台胞參加。關帝文化旅遊節在漳州東山舉行，沿用“緣系關帝，融合兩岸”主題，舉辦16項子活動。百姓論壇已在南平舉辦，開展了族譜對接、姓氏交流等活動。海峽兩岸同名村“村BA”籃球邀請賽，將邀請大陸名嘴與台灣主播組成普通話、閩南語“雙語解說天團”，直播解讀戰術、分享同名村歷史淵源，展現連接兩岸的“閩南鄉音”魅力。



二是持續展示融合發展成效。本屆論壇圍繞2023年中共中央、國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）的貫徹落實，展示兩岸融合發展示範區建設成效。舉辦兩岸鄉村融合發展、鄉村振興與共同富裕、特色鄉鎮交流對接、共同家園論壇等系列活動。共同家園論壇舉行小額貿易政策發布、平潭新一輪封關運作產業推介，舉辦商品對接會，推動平潭打造兩岸共同市場先行區域。海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇配套舉辦融合發展專場招商、融合成果展示、特色小吃展銷等活動，吸引台胞參與一二三產業融合發展。“五洲客家音”文化學術交流會將在龍岩舉辦，廣邀海內外客屬鄉親前來體驗龍岩日新月異的經濟社會發展變化，實地瞭解感受兩岸融合發展成效。