抗戰勝利80周年　海峽論壇舉辦系列活動紀念

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇14日上午在第十七屆海峽論壇新聞發布會上表示，本屆海峽論壇將舉辦體現中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和台灣光復80周年這一主題的系列活動，讓兩岸同胞更加牢記歷史、珍愛和平、團結一心，共創中華民族的美好未來。



有記者提問說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。對於兩岸同胞來說，這是一個別具意義的重要年份。請問，本屆海峽論壇有沒有安排相關內容或者活動來紀念這個重要的年份？



“本屆海峽論壇將舉辦體現這一主題的系列活動。”陳志勇說，今年這個年份特別重要，在論壇子活動設計當中，我們主要設計了包括兩岸文化發展圓桌會議、船政文化交流、各民族攜手向未來、智庫論壇、閩台關係檔案文獻展暨兩岸檔案文化交流等活動。



陳志勇舉例說，比如，兩岸文化發展圓桌會議將在福州和廈門兩地舉辦，包含“兩岸文化發展圓桌會議”“反殖民與回歸祖國：台灣光復80周年圖文展”“學生創新成果展”三個部分，通過系列活動共同緬懷先烈英勇事跡、回顧兩岸同胞共禦外侮的歷史功績、弘揚偉大抗戰精神，賡續一百多年來兩岸愛國志士統一中國、復興民族的志業，深刻認識台灣同胞被日本殖民統治50年間不畏強暴、抵禦外侮的民族氣節和愛國傳統，凝聚歷史共識，展望兩岸融合發展新路。再比如，閩台關係檔案文獻展邀請台灣檔案及歷史專家、高校學生來閩開展檔案文化交流活動。“通過以上的活動，我們讓兩岸同胞更加牢記歷史、珍愛和平、團結一心，共創中華民族的美好未來。”