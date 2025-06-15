莊榮良：廈金“同城生活圈”加快構建

海峽論壇廈門市保障協調領導小組辦公室主任，廈門市委常委、市政府副市長莊榮良（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）海峽論壇廈門市保障協調領導小組辦公室主任，廈門市委常委、市政府副市長莊榮良14日上午在第十七屆海峽論壇新聞發布會上談及廈金同城生活圈建設進展和成效。



莊榮良表示，近年來，廈門積極打造兩岸融合發展先行示範區，推動廈金同城生活圈建設，持續增進兩岸同胞民生福祉。這塊進展成效主要體現在三個方面：一是廈金“同城生活圈”加快構建。廈門出台了《推進廈金兩地基本公共服務均等化普惠化便捷化實施方案》及實施細則，在廈金門同胞在教育、就業、社會保障、醫療健康、文化體育和住房保障等6個方面已經可以享受本地居民同等待遇。2025年3月，廈門發行“廈金同城卡”，在旅遊、購物、交通等方面為金門同胞提供更多便利。



二是廈金基礎設施加速聯通。廈金通電項目的變電站投入運營。廈金通氣項目的氣源站具備投產條件。廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段。推動廈金“小三通”客運航線常態化運營，航班恢復增至每日24班。截至今年5月底，累計運送旅客達2240多萬人次。



三是廈台廈金往來貿易持續拓展。積極打造通過“廈門—金門—台北、高雄、台中”的“南向通道”，開通廈門港首條“大三通”海空聯運跨境電商快線，實現“大小三通”航線齊頭並進、優勢互補，加快打造對台跨境電商臨港集散中心。2024年，廈門對台海運快件同比增長76%，大嶝市場經營台灣商品範圍從33種擴大至50種。