國防部發言人就近期涉軍問題發佈消息並答問

中評社北京6月14日電／中國國防部新聞發言人蔣斌13日就近期涉軍問題發佈消息並答記者問。



第三屆中國-東盟防務智庫交流將在貴陽舉行



蔣斌發佈消息：6月18日至20日，第三屆中國-東盟防務智庫交流將在貴陽舉行，以“共促地區和平 共建安寧家園”為主題，圍繞中國與東盟防務合作創新、海上安全合作與危機管控等對話交流，為構建更為緊密的中國-東盟命運共同體建言獻策。中國、東盟國家、東帝汶防務政策官員、專家學者及智庫代表等參加。



慫恿支持“台獨”搞分裂必將引火燒身



有記者就美台鼓吹加強武器裝備合作等提問。蔣斌表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何慫恿支持“台獨”分子搞分裂的行徑，都只會破壞台海和地區和平穩定，也必將引火燒身、自食苦果。我們敦促有關國家切實恪守一個中國原則，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。在祖國終將統一、必將統一的歷史大勢面前，任何“倚外謀獨”“以台制華”的圖謀都注定失敗。



要求日方停止危險挑釁行徑



有記者就日方聲稱中國航母艦載機與自衞隊飛機“異常接近”提問。蔣斌說：“近日，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊在西太平洋海域進行例行訓練，日本艦機頻頻抵近滋擾，甚至蓄意製造海空安全風險。我們對此強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。”



他強調，中方航母編隊訓練活動在公海，不針對任何特定國家和目標，符合國際法和國際實踐。針對日方艦機強闖中方訓練區域，中方有關處置行動合理合法、全程專業克制。我們要求日方停止危險挑釁行徑，避免引發海空不測事件。