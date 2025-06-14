中東局勢驟然升級致國際市場大幅震盪

中評社北京6月14日電／以色列13日多次襲擊伊朗境內核設施和軍事目標，中東局勢升級導致國際市場大幅震盪。股市方面，紐約股市三大股指當天顯著下挫，標準普爾500種股票指數跌破6000點；油價方面，國際油價在隔夜市場一度大幅衝高，當天收盤時國際油價漲幅均超7%；金價方面，黃金作為避險資產受到市場追捧，現貨黃金價格觸及近兩個月高位。



新華社報導，由於市場避險需求顯著升高，投資者選擇在高位拋售。截至13日收盤，道琼斯工業平均指數較前一交易日下跌769.83點，收于42197.79點，跌幅為1.79%；標普500種股票指數下跌68.29點，收于5976.97點，跌幅為1.13%；納斯達克綜合指數下跌255.66點，收于19406.83點，跌幅為1.30%。



隨著市場對中東地緣政治風險升高和原油供應中斷的擔憂加劇，截至13日收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格上漲4.94美元，收于每桶72.98美元，漲幅為7.26%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲4.87美元，收于每桶74.23美元，漲幅為7.02%。



與此同時，現貨黃金價格13日一度漲至每盎司3427.36美元，觸及近兩個月高位，周內累計漲幅超3.5%。



分析人士認為，市場對中東局勢升級可能衝擊全球能源供應鏈的恐慌情緒加劇，投資者擔憂中東地緣政治風險升高可能拖累包括美國在內的全球經濟增長。



安永-博智隆公司首席經濟學家格雷戈里·達科預計，若以色列與伊朗的衝突出現“重大升級”，全球經濟將遭受顯著衝擊，一年後全球實際國內生產總值（GDP）增速將比基本預測情形下減少1.8%，美國實際GDP增速將比基本預測情形下減少1.9%。

