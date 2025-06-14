胡志強當面表態支持盧秀燕參選國民黨主席

中評社台北6月14日電／前台中市長胡志強14日在台中舉辦《我是胡志強，今天來報到》新書分享會，會前面對媒體詢問，他公開表示，“盧秀燕選黨主席，我個人全力支持”，並稱讚盧是明日之星，而且她的明天快要來了；對此台中市長盧秀燕則回應，國民黨人才濟濟，要選黨主席，在場的人都是人才。



中時新聞網報導，這場新書分享會國民黨多名政要都與會，除盧秀燕外，包括前台北市長郝龍斌、雲林縣長張麗善、“立法院副院長”江啟臣、“立委”謝龍介等人都到場；媒體聚焦國民黨主席改選，問胡志強會不會支持盧秀燕？兩人都做出回應。



胡志強說，盧秀燕選黨主席，“我個人全力支持，我想大家的立場都一樣，現在一定團結，國民黨一定要加油、奮鬥到底。”



當場盧秀燕回應，國民黨人才濟濟，所以要選黨主席，在場這些都是人選，這代表國民黨人才濟濟；面對媒體持續追問，有前市長支持，她會不會參選，她則回應，今天的主角是胡市長，今天把光芒都給他，大家都不能搶了胡市長的光采，“今天他是唯一的主角，我們都是配角。”



聽聞盧秀燕這麼說，胡志強也表示，他以前常常被前海基會董事長江丙坤推薦，都說胡志強是國民黨的明日之星，講了很久明天都沒有來，“我覺得盧秀燕是我心中的明日之星，而且她的明天快要到了。”