府邀“國安簡報“　黃國昌籲賴放下政治算計

中評社台北6月14日電／“總統府”預定本月18日邀請在野黨主席進行“重要國安情勢簡報”，民眾黨主席黃國昌今日表示，他第一時間就表達支持，但民進黨卻將他的話斷章取義，到底是真心要“共商國是”，還是其實要進行另一波認知作戰；他呼籲賴清德，放下政治算計，能夠苦民所苦，以台灣為念。至於當日的程序、主題及細節，目前尚未接到進一步通知。



中時新聞網報導，黃國昌說，520賴清德說，希望朝野政黨的領袖能夠坦率真誠交換意見，“共商國是”，他第一時間就表達支持，希望針對台灣面臨內外嚴峻的情勢，以及人民關心的重要議題，大家好好坐下來交換意見，全程公開直播，至於涉及“國安”機密的部分，該保密就保密，該閉門就閉門。



黃國昌表示，這個其實他已經說了非常多次，但是儘管同樣的話，民進黨斷章取義，說他要求“國安簡報”要全程直播，連“國安會”副祕書長徐斯儉都配合綠媒公開造謠，讓人非常的遺憾；民進黨到底是真心要“共商國是”，還是其實是要進行另一波認知作戰，來抹黑在野黨。



黃國昌強調，雖然有這麼多聲音，他還是一本初衷，誠懇呼籲賴清德，台灣人民目前所面對的重要的問題真的太多了，拜託賴賴清德，放下政治的算計，坦率面對人民關切的重要議題。讓全民看3個大黨的黨主席，針對人民所關切的重要議題，能不能夠好好的坐下來，公開坦率向人民報告，要怎麼解決人民的痛苦。



黃國昌說，今天非常的熱，高雄一定比這邊更熱。高雄過去1個月停電跳電幾次了，高雄的鄉親都快要爆炸，受不了了，但到目前為止，聽到的都是台電的推託和卸責，具體的解決方法是什麼？台灣的能源政策是什麼？相信這是全體台灣人民共同關切的議題，誠懇期盼賴清德能夠苦民所苦，以台灣為念、以蒼生為念。



至於6月18日“國安簡報”的程序、主題及細節，黃國昌表示，目前尚未接到任何進一步通知，還是本於最大的誠意與善意，靜候“總統府”進一步的安排。