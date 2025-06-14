僅馬英九去海峽論壇？蔣萬安：洪奇昌也去北京

中評社台北6月14日電／馬英九14日率團前往福建廈門參加大陸的海峽論壇，不過外界認為隨團成員沒有藍營的縣市首長或民意代表，意即擔心對大罷免風潮造成影響。對此台北市長蔣萬安14日表示，民進黨創黨元老洪奇昌也率領生技產業到北京參訪交流，相信大家也會用一致標準；國民黨“立委”賴士葆也直言，不能說民進黨的人去大陸就叫正常交流，國民黨的人去就扣帽子。



中時新聞網報導，針對馬英九率團到福建廈門參加海峽論壇一事，蔣萬安表示，近日也看到民進黨的創黨元老、海基會前董事長洪奇昌率領生技產業到北京參訪交流，而陸委會也都表示“正面看待民間健康永續交流”，所以他相信大家也會用一致標準看待。



賴士葆則直言，海峽論壇已經舉辦多屆，而且同一時間洪奇昌也帶了一團在北京，為何外界質疑聲浪是針對馬英九而非洪奇昌？他也將矛頭對準陸委會，質疑“民進黨的人去北京就叫正常交流，國民黨的人去大陸就叫統戰平台”，這樣就是在撕裂台灣。



賴士葆強調，賴清德上任後刻意將台灣社會分成一半，一半認同民進黨，一半不認同民進黨，不認同民進黨的理念就是“中共同路人”。一樣看到洪奇昌、賴清德的啟蒙老師帶一個團在北京，陸委會肯定；馬英九帶一個團去海峽論壇，卻要罵他，“這個沒有公理，雙標得太嚴重，老百姓看不下去。”