一手談和解一手推罷免　藍委批賴清德虛偽

中評社台北6月14日電／賴清德邀請在野黨“共商國是”。國民黨“立委”許宇甄14日表示，府方至今未說明簡報形式、討論內容與賴清德是否全程參與，連通知也倉促草率，難以看出誠意。她痛批賴清德“一手談和解、一手推罷免”，根本是雙面手法、“虛偽治國”。



中時新聞網報導，許宇甄指出，賴清德日前公開宣示要促進朝野對話、強化政黨合作，國民黨也正面回應將出席6月18日的會談。但“總統府”迄今未交代會中是否有雙向溝通，討論是否涵蓋軍購、兩岸關係以外的實質議題，像是高關稅衝擊、能源錯誤、產業缺工、少子化等。若只是單方面“國安簡報”，根本不具民主精神，也喪失對等原則。



許宇甄直言，“國家領袖理”應整合共識、重建“憲政秩序”，但賴清德卻選擇動用罷免削弱“國會”監督，打擊在野黨基層，背離民主初衷。民進黨輸了選舉，就靠罷免反攻倒算，目的無非是重建一黨獨大。



她更質疑，賴清德一方面邀請在野黨“談國是”，另一方面卻私下會見推動罷免在野“立委”的民間團體，還表達鼓勵與肯定。許諷刺，“這種表面言和、背後下刀的作風，簡直是現代版的岳不群，披著正義外衣，卻滿腹算計。”



許宇甄指出，罷免制度原為民主制衡機制，卻被執政黨用來打壓異己，當“總統”放任甚至支持這股風潮，已嚴重干預民主制度，並動用“國家資源”參與政黨攻防，其惡果恐危及台灣民主根基。



她強調，真正的民主不應是話語壟斷，而是保障異議與制衡機制的存在。若賴清德一面高舉團結大旗、一面揮舞政治利刃，展現的不是智慧，而是虛偽。



許宇甄引用孟子所言“大人者，不失其赤子之心”，呼籲賴清德以誠信為本、停止報復式罷免，真正落實制度化、實質化的朝野對話機制，讓民主走回正軌，別讓“國家”前途建立在謊言與背叛之上。



許宇甄呼籲，政治不應淪為權謀角力場，而應是道德的試煉場。“國家”的未來，不能建立在謊言與背叛之上。若賴清德真心期盼政黨合作、團結台灣，應儘速召開“國是會議”，廣納各方意見，建立制度化、實質化的政治對話機制；同時停止一切報復式罷免行動，讓民主重回正軌。