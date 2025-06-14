賴邀“共商國是”去不去？朱立倫球丟回去了

中評社台北6月14日電／賴清德520拋出要向在野黨進行“國安簡報”，國民黨、民眾黨近日收到“總統府”來電邀請，邀請兩黨主席於18日“共商國是”，但“總統府”對簡報形式、出席者、內容等都未說明。國民黨主席朱立倫今日指出，黃健庭秘書長昨天跟“總統府”秘書長潘孟安正面回覆，希望這兩天能夠相約有些幕僚見面，希望有正面進展。



中時新聞網報導，“總統府”祕書長潘孟安邀請藍白黨團於18日參加“重要國安情勢”會報，國民黨主席朱立倫昨日指出，希望不是賴清德訓話，“開大門走大路，是我們這次最重要的要求”。而他今上午出席“立法委員”洪孟楷淡水個人宣講時則是表示，昨天黃健庭秘書長跟潘孟安秘書長正面回覆，希望這兩天能夠相約有些幕僚見面，希望有正面進展，最重要希望面對問題、解決問題、朝野對話，不是賴清德來訓話。



朱立倫也說，希望能夠共同創造一個大家能夠解決問題、朝野能夠共同為台灣打拚的氣氛，過程當中不要有任何政治陰謀、政治算計，大家共同為台灣解決當前面對所有困境。



對於賴清德昨天和聯華電子創辦人曹興誠討論大罷免，是否會影響這場“國是會議”？以及民進黨強調會和民團站在一起，是否在玩兩面手法？對此，朱立倫採正面看待，希望台灣能團結，大家坐下來面對面溝通，誠如賴清德所說：“希望能夠和解”。



“惡罷只是造成台灣的分裂”！朱立倫說，希望透過這場朝野見面，“共商國是”，解決台灣當前許多問題。