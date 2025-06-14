中國首顆地球物理場探測業務衞星成功發射

中評社北京6月14日電／新華社報導，記者從國家航天局獲悉，6月14日15時56分，中國在酒泉衞星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將電磁監測衞星“張衡一號”02星發射升空。運載火箭將衞星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



國家航天局相關負責人介紹，“張衡一號”02星的成功發射是中國在地球物理場空間觀測領域探測能力建設的又一重大成果，進一步提升中國對重大自然災害的“天-空-地”立體監測能力。



國家航天局相關負責人表示，該星是落實中國與意大利兩國領導人于2019年見證簽署的電磁監測衞星02星合作諒解備忘錄的具體實踐，是國家民用空間基礎設施中長期發展規劃中首顆地球物理場探測業務衞星。



據介紹，“張衡一號”02星設計壽命6年，搭載了9種有效載荷，包括中國與意大利合作研製的電場探測儀、意大利研製的高能粒子探測器等，將對全球電磁場、電磁波、電離層、中性大氣層的相關參數開展準實時監測，捕捉地質活動與人類活動引發的電磁異常、大氣層中雷暴與閃電活動等信息，可有效提升中國對地震、海嘯、火山活動、雷暴等重大自然災害的早期感知、風險評估和監測預警能力，為應急管理、資源測繪、通信導航等行業提供數據支撐，助力共建“一帶一路”國家相關領域科技合作。



國家航天局相關負責人介紹，“張衡一號”01星于2018年發射，目前在軌運行正常。“張衡一號”02星繼承“張衡一號”01星技術狀態，優化了載荷配置，探測物理量更豐富。兩星在同一軌道平面的不同相位進行協同觀測，可有效提高觀測的時空分辨率，更充分滿足衞星的應用需求