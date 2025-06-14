藍委蘇清泉出席海峽論壇　強調從未缺席

第17屆海峽論壇－衛生健康分論壇近千人與會。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍不分區“立委”蘇清泉今天以醫師身分出席第17屆海峽論壇－衛生健康分論壇開幕式。蘇清泉致詞表示，衛生健康分論壇自首屆舉辦迄今8年，他從未缺席，因為他深信唯有交流，才能增進兩岸瞭解、維繫感情，雖然兩岸關係因為政治問題稍有延誤，但相信未來定能有所突破。



第17屆海峽論壇－衛生健康分論壇14日下午開幕，包括廈門市人大常委會副主任孫明忠、國家衛生健康委港澳台辦副主任一級巡視員何炤華、福建省衛生健康委黨組書記主任楊閩紅、北京清華成都醫院院長董家鴻、海峽兩岸醫藥衛生交流協會會長王立基、台北醫學大學董事長李祖德、台灣醫事聯盟協會理事長高明見、中華華夏醫師協會會長蘇清泉等兩岸醫藥界代表近千人與會。



蘇清泉以中華華夏醫師協會會長身分出席，並代表台方與會者致詞表示，很榮幸受邀參與第17屆海峽論壇－衛生健康分論壇，今年是衛生健康論壇舉辦的第8年，即將邁入第9年，這些年來，無論是線上、線下的舉辦形式，他從未缺席，因為他深知兩岸必須持續交流，唯有交流才能讓兩岸越來越密切，越來越瞭解。



蘇清泉說，今年兩岸衛生健康論壇的主題聚焦AI發展，象徵著兩岸的醫療已擺脫了疫情時代的困境，而且準備好調整方向，逐漸朝向AI人工智慧化的新時代路徑。



蘇清泉提到，過去兩岸在醫療產業上做交流，通過各項醫學會議、研討會以及實地考察活動等，讓兩岸醫療專家互訪，進行更深層次技術探討，包括心血管疾病、腫瘤治療、移植手術等高端領域，兩岸在醫療合作展開了多項研究，分享了先進的技術與治療方法，這些合作不僅提升了雙方的醫療水準，也提供兩岸華人更好的醫療服務。



蘇清泉說，雖然兩岸關係目前因為政治問題和稍有延誤，但相信不久的將來一定能有所突破，進而恢復常態性往來。



蘇清泉強調，全國民眾的健康是國家發展之根本，更是中華民族復興的重要基石，兩岸四地的醫療經驗可以透過彼此的學習，進而互相借鑒，減少走彎路，讓進步能夠倍速成長，醫療服務的CP值能夠更加高，達到強強聯手的最高效益。



蘇清泉期待透過兩岸醫藥界人士的密切往來，讓所有的醫療單位到醫療人員能夠獲得最充沛的資源，共同守護兩岸華人的健康。最後衷心祝願第17屆海峽論壇以及大第8屆衛生健康論壇圓滿成功。