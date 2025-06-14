伊朗軍方說擊中至少150處以色列目標

中評社北京6月14日電／伊朗伊斯蘭革命衞隊總司令高級顧問艾哈邁德·瓦希迪14日說，在針對以色列的報復行動中，伊朗方面擊中了包括幾處空軍基地在內至少150處以色列目標。



新華社報導，瓦希迪當天對伊朗新聞電視台說，伊朗伊斯蘭革命衞隊成功實施了“真實承諾3”行動，成功擊中了以色列的內瓦提姆空軍基地和奧夫達空軍基地等目標。他指出，上述兩個空軍基地設有指揮控制中心和電子站中心，是以色列發起對伊朗“侵略”的部分地點。他還說，伊朗打擊的另一個主要目標是位於特拉維夫附近的泰勒諾夫空軍基地。



伊朗伊斯蘭革命衞隊13日晚發佈公告確認，當晚的“真實承諾3”行動對以色列的“數十個目標、軍事中心和空軍基地進行了強力而精確的回擊”。



另據以色列媒體14日援引救援部門和多家醫院消息報導，伊朗對以色列發動的導彈襲擊已導致以色列3人死亡、150餘人受傷。



以色列消防救援局13日晚發佈聲明說，伊朗對以色列發動導彈襲擊後，以消防部門接到大量求救電話。特拉維夫遭到大面積破壞，拉馬特甘有建築物受損，兩處地區都有人員被困廢墟。



美國駐以色列大使邁克·赫卡比14日在社交媒體上寫道：“在以色列度過艱難一夜，其間不得不5次前往避難所。今天是安息日，原本應該很安靜，但現在可能不會了，大家都被要求待在避難所附近。”