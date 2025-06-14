灣區數字文化論壇在港舉行　論文化出海新路

活動嘉賓合影 中評社香港6月14日電/6月12日，由香港浸會大學創新、轉化及政策研究院主辦，騰訊戰略傳播中心支持的2025灣區數字文化論壇在香港浸會大學舉行。香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭開場致辭。香港浸會大學創新、轉化及政策研究院助理總監（創業）陳銳文，北京大學藝術學院教授、北京大學文化產業研究院院長向勇，騰訊戰略傳播總監廖芳莉，中國藝術研究院教授支菲娜，澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆教授，深圳大學全球傳播研究院執行院長常江等來自香港、澳門及內地的學界、業界代表圍繞“數字技術與跨文化協同”展開深入探討。論壇最後，香港浸會大學創意藝術學院副院長蔣崴對整場研討進行了總結。



在與會專家看來，在數字時代，以人工智能為代表的數字技術正在重塑全球文化交流，科技與文化的碰撞與融合加速文化產業的創新。在數字技術的加持下，以網劇、網文、網游為代表的中國文化出海“新三樣”不斷開拓國際市場，以優質內容為海外使用者搭建文化交流的重要平台，更培養了全球Z世代青年群體獨具特色的數字文化。



數字技術：中國遞給世界的一張“新名片”



今年年初，DeepSeek以低算力需求實現高性能推理，引發全球廣泛關注和討論，同時也讓越來越多的人看到中國在人工智能和數字技術領域的創新。不止Deepseek,騰訊混元、阿里千問不斷升級基礎模型，在Chatbot Arena等全球權威模型評測榜單上同樣不斷刷新排名，位居全球第一梯隊。



在應用層面，越來越多中國數字技術在海外落地生根。以騰訊為例，其數字基礎設施已經遍佈五大洲，運營58個可用區，全球加速節點超過3200個。不久前，印尼最大數字企業GOTO選擇騰訊，成功將GoTo旗下即時出行與配送業務的千餘個微伺服器遷移至騰訊雲平台。這不僅展現了中國雲服務的技術成熟度和服務保障能力，更是中國數字技術助力當地數字化轉型的切實價值。

