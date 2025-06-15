中評現場：兩岸同胞在廈共議金融融合發展

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）第十七屆海峽論壇重要配套活動“海峽金融論壇·台企發展論壇”6月14日在廈門舉行。論壇以“兩岸金融融合與科技賦能”為主題，聚焦金融科技協同創新與台企高質量發展，吸引行業監管單位、全國多地市台辦台協、台資企業、台灣青年、金融機構及專家學者齊聚，共商兩岸金融融合發展新路徑。



廈門市委常委、常務副市長黃燕添，全國台企聯會長李政宏，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組大陸方面召集人李禮輝等出席會議。



李政宏致辭時表示，當前國際和兩岸關係形勢複雜嚴峻，全球經濟復甦分化加劇，台商面臨外需市場波動、綠色轉型成本高企、數字化競爭加劇等多重挑戰。然而，大陸經濟底盤穩固，一季度的GDP同比增長5.4%，超大規模市場與制度型開放持續釋放紅利。台商台企要抓住機遇，堅定在大陸扎根發展的信心，主動融入大陸的產業鏈、創新鏈、政策鏈，加快轉型升級，力爭成為打造心智生產力的領頭羊和主力軍。



李禮輝在致辭中表示，當前兩岸金融融合發展態勢良好，經貿紐帶進一步鞏固。推進兩岸金融高質量融合發展，要抓住重點：一是，加強信用信息的共享與征信的合作；二是深化金融市場的互聯互通；三是推進兩岸科技金融的創新與合作。



亞太芯谷研究院院長馮明憲博士在《兩岸金融融合與科技賦能》主題演講中，系統回顧了兩岸在AI／半導體科技及金融領域的合作發展歷程，通過“全球地位—兩岸優勢—閩台破局”三級論證框架，以全球視野錨定兩岸合作戰略機遇。他指出，“半導體、AI與大數據是兩岸產業協同的關鍵抓手，大陸可借台企金融服務聯盟打通資本擴容通道。”馮明憲強調閩台破局關鍵需立足AI／半導體生態共建、金融協作與全球化發展，建議整合台灣研發能力與粵港澳大灣區應用場景，試點設立兩岸科技銀行，並以福建為算力樞紐共建跨境AI數據交易市場。“當閩台金融融合發展，賦能AI／半導體科技，攜手全球化布局，‘海峽矽穀’將重塑世界金融科技價值鏈。”馮明憲總結道。



論壇上，廈門銀行總行台商金融部總經理王汝民宣布，全國首個台胞“雙證關聯”金融線上應用場景正式發布。該功能通過關聯通行證與居住證，打通台胞身份認證壁壘，實現“一鍵綁卡、跨境通用”，使台胞在陸支付體驗全面優化，便利性再上新台階。



王汝民表示，“從‘兩岸通速匯’跨境結算到‘台胞人臉金融線上應用’、‘廈金同城卡’生活服務，再到如今的台胞‘雙證關聯’，廈門銀行以支付為支點，正在將“兩岸一家親”從理念轉化為可感知的便利生活。”



本次論壇由廈門金圓投資集團有限公司承辦，金圓統一證券有限公司執行。作為海峽論壇配套活動，“海峽金融論壇•台企發展論壇”已連續舉辦六屆，持續聚焦台企資本市場發展，搭建兩岸金融溝通交流的平台，成功促成全國首創“台企金融服務聯盟”等一系列對台金融服務創新成果，成為兩岸合作交流的一張特色名片。