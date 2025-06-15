李政宏：大陸始終是台胞投資興業熱土

全國台企聯會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）全國台企聯會長李政宏6月14日在第十七屆海峽論壇重要配套活動“海峽金融論壇·台企發展論壇”上致辭表示，台商台企要抓住機遇，堅定在大陸扎根發展的信心，主動融入大陸的產業鏈、創新鏈、政策鏈，加快轉型升級，力爭成為打造新質生產力的領頭羊和主力軍。大陸始終是台商台胞投資興業的熱土，更是共享機遇、共謀發展的首選之地。



李政宏表示，近年來，廣大台商以變應變，勇立潮頭，積極融入大陸新發展格局，參與高質量發展，取得顯著進展。今年一季度，兩岸貿易額同比增長15.2%，大陸實際使用台資12.6億美元，同比增長127.1%。更令人振奮的是，台企在大陸資本市場持續發力，截至2025年4月，A股上市的台企數量已經達到63家，覆蓋半導體、新能源、生物醫藥等前沿領域，已經成為推動兩岸產業升級的重要力量。



李政宏指出，當前國際和兩岸關係形勢複雜嚴峻，全球經濟復甦分化加劇，台商面臨外需市場波動、綠色轉型成本高企、數字化競爭加劇等多重挑戰。然而，大陸經濟底盤穩固，一季度的GDP同比增長5.4%，超大規模市場與制度型開放持續釋放紅利，特別是《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的落地，為台商台企指明了方向，錨定了目標。福建作為兩岸融合發展的前沿陣地，正在加速構建兩岸共同市場，在金融開放、人才交流、產業協同等方面推出了多項的創新舉措，為台商在閩的發展提供了更廣闊的空間。



“因此，台商台企要抓住機遇，堅定在大陸扎根發展的信心，主動融入大陸的產業鏈、創新鏈、政策鏈，加快轉型升級，力爭成為打造新質生產力的領頭羊和主力軍。”李政宏說，畢竟擁有廣大中產階級消費市場以及完整產業鏈配套的中國大陸，始終是我們台商台胞投資興業的熱土，更是共享機遇、共謀發展的首選之地。