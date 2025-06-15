李政宏答中評：兩岸多交流才能消除隔閡

全國台企聯會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）全國台企聯會長李政宏6月14日下午在福建廈門出席第十七屆海峽論壇重要配套活動“海峽金融論壇·台企發展論壇”。期間他接受中評社記者採訪時表示，希望台灣年輕朋友能夠通過自己的所見所聞，通過跟大陸年輕朋友的交流互動，消除彼此的隔閡，讓大家的情更深、友誼更濃。



被問及對馬英九先生首度率團參加海峽論壇的看法，李政宏向中評社表示，馬英九先生第一次參加海峽論壇，可謂意義非凡。“馬英九先生長期致力於關懷兩岸年輕朋友的發展，而兩岸的未來就掌握在年輕人手裡。希望他能夠多來參加（各種活動），不管是海峽論壇，還是各地的文化活動、招商活動、民間交流活動等，多帶台灣年輕朋友來大陸走走看看，彼此交流，才能破除一些迷思。”



李政宏表示，有時候一些台媒的報導中有許多對事實的扭曲。希望台灣年輕朋友能夠通過自己的所見所聞，通過跟大陸年輕朋友的交流互動，消除彼此的隔閡，讓大家的情更深、友誼更濃。



談到近期民進黨當局推動兩岸所謂“脫鈎斷鏈”，李政宏認為，民進黨當局試圖阻礙兩岸交流不得民心、倒行逆施。兩岸同文同種、血脈相連，是兄弟。此次海峽論壇，民進黨當局可謂用盡手段阻止台灣民眾前來參會，但還是有這麼多台灣朋友來到大陸進行交流。“這是一種天性，”李政宏表示，更不用說兩岸的經貿如此密切，兩岸產業界的融合比想象中更深更廣，“我們十分樂見於兩岸產業的優勢互補”。



李政宏說，我們呼籲民進黨當局不要再去做違背天性的事情，要促進兩岸多交流。唯有多交流，才能消除歧見，才能避免兩岸緊張。

