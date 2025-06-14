中方代表：美國“對等關稅”敘事片面誤導

中評社北京6月14日電／世界貿易組織13日在瑞士日內瓦召開服務貿易理事會年度第二次會議。中方指出美國“對等關稅”誤導性敘事和錯誤邏輯，要求美方切實遵守世貿組織規則，通過多邊合作而非單邊措施解決分歧，與各方共同維護全球貿易體系的穩定。



新華社報導，中方代表指出，美國是全球最大的服務貿易順差國，對主要貿易伙伴長期保持服務貿易順差，2024年順差接近3000億美元。不僅如此，美國通過深度參與全球價值鏈中附加值最高的研發、設計、銷售等環節，在國際貿易和經濟全球化中獲取遠高於貿易數據所顯示的收益。此外，美方只談貨物貿易“吃虧”，避談服務貿易“獲利”，這顯然是片面和具有誤導性的。美方不能採取雙重標準，對於不同領域規則“合則用，不合則棄”，更不能只允許自己獲利，不允許其他成員，特別是發展中成員獲利。



中方代表表示，中美通過平等協商達成共識，緩解了緊張形勢。雙邊談判是緩和、解決貿易摩擦的重要渠道，但雙邊安排要以世貿規則為基礎，不能違反世貿組織非歧視原則，更不能損害第三方利益。中方呼籲各方在世貿組織框架下解決各自關注，通過多邊合作而非單邊方式處理貿易爭端，加快推進世貿組織改革，鞏固開放、穩定、可預期的多邊貿易體制。



中方發言引發各方共鳴。歐盟、澳大利亞、加拿大等發達成員以及巴西、巴基斯坦等發展中成員予以積極呼應，強調服務業是全球貿易未來所在，服務貿易是應對危機衝擊的重要力量，也是保持全球供應鏈韌性的重要保障，呼籲各方秉持協商合作精神，對貿易限制措施保持克制，確保監管政策的穩定性和可預見性，共同推動全球貿易健康穩定發展。