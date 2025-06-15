且十：美國打“台灣牌”的空間已經不大

中評社香港6月15日電（作者 且十）6月5日，習近平應約與特朗普通話。中美領導人通話是全球性的大事，全世界都在關注。這次通話除了牽動人心的貿易戰以外，台灣問題當然是重要議題，習近平強調“美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數‘台獨’分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地”。特朗普承諾“美方將繼續奉行一個中國政策”。



一、習近平的話意味深長



從中國外交部新聞通稿中看出，習近平只講了兩句話，第一句是對美國處理台灣問題的要求，第二句則是對台灣問題可能出現的最嚴重後果的警告。分析特朗普第一個任期及拜登一任共八年來中美兩國領導人會唔或通話中，習近平在台灣問題上對美國的交涉可以看出，中國已經從講道理，苦口婆心告訴美國，台灣為什麼是中國的，中國為什麼不允許台灣分裂出去，台灣問題是紅線中的紅線，轉變到今天的對美國提要求，發警告。這個轉變意義重大而深遠，它告訴特朗普，中美關係中，美國打“台灣牌”的空間正在消失。



一是告誡特朗普，少數“台獨”分子是台海和平的破壞者。



二是告誡特朗普，對“台獨”分裂活動，中國沒有妥協退讓的空間，中國會堅決予以打擊。



三是告誡特朗普，中國不會因為美國支持“台獨”而對“台獨”讓步妥協。



四是告誡特朗普，如果美國支持“台獨”介入中國兩岸統一，中美就會直接對抗衝突。



五是告誡特朗普，中國統一是歷史必然，包括美國在內的任何國家、任何勢力都阻擋不了這個趨勢。



習近平的兩句話充分體現了中國在台灣問題上堅強決心和堅定意志，那就是即使中美直接對抗衝突，中國也會出手打擊“台獨”分裂分子。

