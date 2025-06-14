王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話

中評社北京6月14日電／2025年6月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話。



新華社報導，阿拉格齊通報了地區局勢的最新情況，表示以色列日前悍然襲擊伊朗，造成伊方軍事人員和平民傷亡，尤其是襲擊伊朗核設施，嚴重違反國際法。以方軍事行動高度危險，可能將整個地區拖入全面戰爭。希望國際社會發出要求以色列停止軍事行動的一致聲音。感謝中方對伊方立場的一貫理解和支持，相信中方將為促進地區和平穩定發揮更為重要的作用。



王毅說，以色列襲擊伊朗後，中方已在第一時間公開表明立場。中方明確譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，堅決反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊，支持伊朗維護國家主權、捍衞自身合法權益和人民生命安全。以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，盡快發聲。我們也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。



王毅表示，當前，地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。希望伊方維護好中國機構和人員安全。阿拉格齊表示，伊方願同中方保持溝通，全力保障好中國機構和人員安全。