快評：海峽論壇如期舉行　釋出幾個重要訊息

中評社快評/延續往屆“擴大民間交流、深化融合發展”主題的第十七屆海峽論壇大會今（15）日如期在廈門舉行。福建省人民政府新聞辦公室6月14日召開新聞發布會，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台辦副主任陳志勇等介紹了本屆海峽論壇相關情況並回答記者提問，從中釋出幾個重要訊息：



第一，表明大陸一如既往積極推動兩岸民間交流。正如陳志勇所說，作為兩岸民間規模最大的交流盛會，海峽論壇歷經風雨十七載，無論台海局勢如何變幻，大陸依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展。



第二，表明大陸會繼續出台各種政策措施，通過政策的完善與實施造福台灣同胞，強調要努力把每一項寫在文件裏的好政策都變成大家看得見、摸得著、感受得到的具體實惠，推動政策措施從“紙面”落到“地面”。



第三，論壇重點突出。除了主論壇之外，還包括基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動。這些分論壇活動的設置，顯然是為了更好地促進兩岸各界廣泛交往和有效交流。



在兩岸關係複雜嚴峻的當下，海峽論壇的如期舉行更顯重要、更有意義；許多台灣同胞積極參與、熱情參與或者克服種種困難也要參與，表明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，也是台灣社會的主流民意。

