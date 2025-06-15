法國總統馬克龍今日訪問格陵蘭

中評社香港6月15日電／法國總統馬克龍今日將會訪問格陵蘭，是美國總統特朗普提出要得到格陵蘭的控制權之後，首位到訪當地的外國領袖。



香港電台報導，馬克龍將會前往格陵蘭首府努克，視察一個由歐盟資助的水力發電站、參觀當地的冰川、以及與格陵蘭政府高層官員會面。



馬克龍的一名顧問被問到，會否藉此行向美國傳達明確訊息時表示，此行本身就是一個表態，但沒有點名美國或特朗普。