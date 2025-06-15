蔣萬安批綠　發動仇恨式大罷免

中評社台北6月15日電／反制大罷免，台北市長蔣萬安昨除赴文山區陪同國民黨“立委”賴士葆一同掃街外，也現身內湖為李彥秀站台。蔣萬安直言，民進黨發動大罷免是沒道理、沒正當性、沒任何理由、無差別式、仇恨式的罷免，喊話鄉親一定要出來投不同意罷免。



根據《中時新聞網》報導，蔣萬安14日上午先前往文山區景美市場與賴士葆一同掃街。蔣萬安說，這次陪同賴士葆到景美市場與所有鄉親問候、懇託，當然接下來反罷免的各項活動，希望所有的民眾知道，一定要出來投下不同意罷免票。



賴士葆說，除了市場掃街以外，接下來他還會掛上2種共計40面的大型看板，以及之後會辦2場大型造勢活動。看板部分，除了與蔣萬安合體並宣傳捷運南環段他替北市爭取了250億預算，在蔣萬安上任後全線開工外，另一面看板則是抨擊民進黨“惡質政府，惡罷優質‘立委’，天理難容。”預計之後都會陸續掛上。



蔣萬安下午出席李彥秀內湖的問政說明會。台灣民意基金會董事長游盈隆曾分析，指31席藍委面臨大罷免危機，北市“立委”李彥秀是最危險之一。蔣萬安坦言，看到民調，李的支持度是比不支持度高，但如果算進一定會去投票，李彥秀就很危險，“這是我必須很坦白告訴各位。”



蔣萬安表示，李彥秀長期在港湖深耕，深受選民喜愛，包含地方建設與內科交通的改善，李都親自會勘、辦協調會，對市政推動大家有目共睹，但民進黨發動無差別式、仇恨式的大罷免，沒道理，呼籲大家一定要出來投票，投下不同意罷免票。



李彥秀表示，對於反罷免，她在陸戰、空戰都很早就在做準備，會盡力跟港湖民眾溝通，用心經營地方每一天。李強調，相信港湖民眾的眼睛明亮，支持她的民眾一定要出來投反對票。李彥秀直言，接下來會與蔣萬安、北市府及5位黨籍“立委”一起聯手，在“中央”幫北市府爭取建設的經費，大家都是市政的重要推手之一，“有蔣萬安市長加持，最後2個月，我們會盡最大努力。”