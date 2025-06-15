中評現場：王滬寧會見馬英九一行

王滬寧同馬英九握手留念（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧6月15日上午在廈門會見前來出席第十七屆海峽論壇的中國國民黨前主席馬英九一行。



王滬寧首先對馬英九一行的到來表達熱烈歡迎和誠摯問候。他指出，海峽論壇是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要平台。近年來，海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈、親情和交流意願是任何勢力都阻擋不了的。



王滬寧說，馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持“九二共識”，反對“台獨”。島內愛國統一人士持續為實現國家統一、民族復興努力，在當前複雜嚴峻形勢下，馬英九先生又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映馬英九先生和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當。



王滬寧表示，馬英九先生三年四次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，為排除兩岸交流干擾和障礙作出了表率。大家也克服困難，為兩岸交流合作貢獻積極力量，受到兩岸同胞的贊許和歡迎，也將為歷史所銘記。



馬英九表示，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望，也是兩岸的最大利益。經過多年以來的交流與互動，我們可以看到，即使兩岸存在一些差異，但兩岸民眾之間的感情，以及對交流的渴望，始終沒有中斷。正是這些民間不懈的努力下，讓我們能夠持續尋求理解、建立互信，逐步推動正向的發展。