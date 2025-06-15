出席海峽論壇會面王滬寧　馬英九倡兩岸和與合

王滬寧會見馬英九（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月15日電（記者 方敬為）第17屆海峽論壇今天在廈門國際會議中心舉辦大會開幕式，馬英九率20名“大九學堂”青年學員與會，這也是馬首度參與論壇，會前由全國政協主席王滬寧接待會見馬英九，馬致詞強調，此行目的是為兩岸和平，中國5千年歷史合久必分，分久必合，追求兩岸“和”與“合”是主流民意，期待兩岸“交流協商取代對抗衝突”，避免戰禍，振興中華。



2025年第17屆海峽論壇15日正式開幕，本屆論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”的主題，舉辦主論壇活動以及4大板塊、56項活動。馬英九受邀出席論壇，這也是首次有台灣卸任領導人與會。上午由王滬寧接待會見馬英九，並接續辦理主論壇開幕式。



馬英九上午9點抵達會場，出席會見儀式，先與王滬寧握手致意並致詞。馬英九先以普通話問候王滬寧，隨後循過去在公開場合講話的模式，以閩南語打招呼，“各位鄉親、長輩大家好！”



馬英九說，去（2024）年4月，他第二次訪問中國大陸的時候，在北京人民大會堂與習近平總書記會面，習總書記對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓我印象深刻且感動。也請王滬寧主席代轉達對習總書記的問候。



馬英九表示，當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進瞭解。他始終保持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在於民心向背。



馬英九強調，中國5000年歷史合久必分，分久必合。台灣民眾渴望兩岸朝向“和”與“合”，今年5月以來，根據台灣各項民調顯示，多數台灣人民支持“兩岸和平與合作”，認同“兩岸都是炎黃子孫”，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意。



馬英九提到，海峽兩岸在1992年各自以口頭聲明的方式表達“一個中國的原則的共識”，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了兩岸海峽人民的利益與福祉。衷心的期盼，兩岸在九二共識反對台獨的基礎上，進一步探深化合作，“用交流取代對抗，用協商取代衝突”，盡一切的力量避免戰禍，共同致力於振興中華，才能讓彼此有更安全更美好的未來。