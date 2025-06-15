11條河18個站超警　廣西發佈洪水藍色預警

中評社香港6月15日電／記者15日從廣西壯族自治區水文中心瞭解到，受今年第1號台風“蝴蝶”影響，6月14日8時至15日8時，玉林、梧州、欽州、北海、賀州及貴港等市大部地區降中到大雨，部分地區降暴雨到特大暴雨。廣西共有北流河上游及支流六麻河、楊梅河、黃華河，南流江上游等11條河流18個站出現超警0.02至2.71米的洪水，其中北流河上游北流市隆盛鎮河段及支流六麻河、南流江支流麗江均出現建站以來實測最大洪水。



新華社報導，自治區水文中心於6月14日22時發佈洪水藍色預警，並於15日4時繼續發佈。15日8時，廣西仍有北流河上游及支流六麻河、楊梅河、黃華河，南流江中上游及支流麗江，九洲江及桂江支流富群水等8條河流11個站超警0.02至2.35米。



自治區水文中心預測，未來24小時，北流河、南流江下游、西江幹流、賀江上游及桂江下游將上漲1至3米。北流河將出現今年首次編號洪水，全線超警，其中容縣城區河段（警戒水位74.2米）至藤縣象棋鎮河段（警戒水位38.7米）將出現超警戒水位2米左右的洪水，藤縣金雞鎮河段（警戒水位33.0米）將出現超警戒水位0.5米左右的洪水。梧州、賀州等市部分中小河流將出現超警洪水。