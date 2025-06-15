台灣藍白兩大在野黨派員出席海峽論壇

會見儀式現場。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月15日電（記者 方敬為）第17屆海峽論壇主論壇今天在廈門國際會議中心舉辦大會開幕式，本屆論壇在民進黨政府建議“勿出席”之下，以及大罷免行動等影響，台灣地方政府未派員出席，並衹有少數民意代表參加，不過，包括中國國民黨、台灣民眾黨兩大台灣在野黨都有派代表與會，加上馬英九首次受邀出席，讓本屆論壇在促進在兩岸合作方面仍有相當程度的效益。



2025年第17屆海峽論壇15日正式開幕，本屆論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”的主題，舉辦主論壇以及4大板塊、56項活動。馬英九受邀出席論壇，這也是首次有台灣卸任領導人與會。上午由全國政協主席王滬寧接待會見馬英九以及台灣方面主要來賓。



會見儀式在上午9點舉行，除了馬英九之外，台灣方面接受會見的主要人士，包括新黨主席吳成典、台灣民眾黨中央委員張凱鈞、中國統一聯盟主席戚家林、中華統一促進黨黨主席張馥堂、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、新黨籍前金門縣長李柱峰、台灣紅十字會會長潘維大、台灣《觀察》雜誌社社長紀欣、無黨團結聯盟主席林炳坤、國民黨籍前“總統府國策顧問”蔡鈴蘭、台灣婦女聯合會主委雷倩、國民黨籍前“立委”沈智慧等人。



本屆海峽論壇因為民進黨政府公開建議“勿出席”之下，全台地方政府只能配合，民意代表方面，則受到“立委”大罷免行動影響，衹有少數民代參加，例如不分區藍委蘇清泉以以中華華夏醫師協會會長的身分出席，以免受到島內綠營的政治操作。



但值得注意的是，台灣藍白兩大在野黨仍皆派員與會，代表民眾黨出席的中央委員張凱鈞去年也有參加論壇，他強調，“兩岸一家親”是民眾黨創黨主席柯文哲的理念，民眾黨也長期主張要降低兩岸敵意，並在對等基礎下相互交流。國民黨則由大陸事務部主任林祖嘉代表參與。



根據主辦單位統計，今年論壇仍有7000名台方人士參與，規模未受影響。馬英九在主論壇開幕式致詞，特別強調，“兩岸人民的情感交流，不會因為任何政治力量打壓而中斷”，替本屆海峽論壇主辦方加油打氣，並肯定論壇在促進兩岸和合方面的努力。