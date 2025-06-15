伊朗對以色列的反擊有多大規模？

中評社北京6月15日電／以色列13日凌晨對伊朗發動大規模空襲，當晚伊朗發起反擊。14日，雙方繼續相互發動空襲。伊朗對以色列的反擊規模有多大？以色列軍事行動有何動態？美國有何反應？



伊朗反擊規模有多大？



新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衞隊13日晚發佈公告說，伊方當晚發起“真實承諾3”行動，對以色列軍事中心、空軍基地等目標進行反擊。以色列國防軍13日晚說，伊朗當晚向以色列發射大量彈道導彈，以空軍執行攔截和打擊任務。



據以色列媒體14日上午報導，伊朗已對以色列發動五輪導彈襲擊。



伊朗伊斯蘭革命衞隊高級軍官14日說，伊方的反擊擊中了以色列至少150處目標，包括內瓦提姆空軍基地、奧夫達空軍基地，以及位於特拉維夫市附近的泰勒諾夫空軍基地。伊方說，前兩個基地設有指揮控制中心和電子站中心，是以色列對伊朗“侵略”的發起點。



另據美國媒體報導，伊朗13日晚對特拉維夫的導彈襲擊擊中了以色列國防軍總部辦公地和一處核研究中心。美國福克斯新聞頻道記者稱其在現場看到“以色列國防軍總部大院裡的建築被擊中”。以色列官方未回應這些報導。



以色列媒體14日援引救援部門和多家醫院消息報導說，伊朗的導彈襲擊已導致以方3人死亡、150餘人受傷。



以色列消防救援局13日晚說，伊朗對以色列發動導彈襲擊後，以消防部門接到大量求救電話，消防隊主要前往特拉維夫和拉馬特甘兩個地區救援。特拉維夫遭到大面積破壞，拉馬特甘有建築物受損，兩個地區均有人員被困廢墟。

