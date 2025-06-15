新書分享會　胡志強挺“他” 贈書註明市長

中評社台北6月15日電／前台中市長胡志強14日在林酒店舉辦《我是胡志強，今天來報到！》新書分享會，吸引許多政壇大咖出席相挺，其中“立法院副院長”江啟臣更收到，胡志強在內頁註明“江市長”的簽名書。對此，江啟臣表示，自己與胡市長有很多共同之處，同為台中長大、政大外交系出身，也擔任過“行政院”新聞局長，身為小學弟將跟隨學長腳步，持續為台中打拚。



根據《中時新聞網》報導，江啟臣說，昨日參加大學長胡市長的新書發表會，感觸特別深，因為他們都是台中長大、政大外交系出身，都曾在美國南卡羅萊納大學留學，回台後任教、擔任“行政院”新聞局長，他當時甚至被新聞下標為“青年胡志強”，也都因為“台中”選擇投入政界，因為“台中是我們的家”。



江啟臣說明，自己與胡志強真正熟識，起源於導演李安執導的《少年PI奇幻漂流》，當時他擔任新聞局長和胡市長全力爭取，把電影留在台中拍攝，李安也拿到第二座奧斯卡最佳導演，過程也讓他看見，胡做事的決心，還有願意相挺後輩、提攜後輩的一面。



江啟臣表示，今天這本新書，不只是回憶錄，更是所有關心外交、公共事務者的寶藏，胡市長在書裡說，“I have a dream”，他想說，You did it！你讓台中變得更好、更美。