陳茂波：香港數字資產市場蓬勃發展

中評社香港6月15日電／香港財政司司長陳茂波說，今年以來外圍環境持續不明朗，各種突發情況越見頻繁，但港股氣氛卻穩步向上。承接去年上升的趨勢，今年以來恒生指數累計上升了超過3800點，升幅約20%，在全球主要指數中表現名列前茅。



香港電台報導，陳茂波在網誌表示，香港在數字金融、綠色金融及離岸人民幣市場方面亦有長足發展。數字資產發展帶動金融機構相關業務，去年本地銀行數字資產和相關產品交易總額達172億港元；去年底在銀行托管的數字資產總額達51億港元。



陳茂波說，因應最新發展和形勢變化，本港即將就數字資產的發展發表第二份政策宣言。政府早前提出的《穩定幣條例》已獲立法會通過，為法幣穩定幣發行人設立發牌制度，並將於8月1日生效。按估算，全球穩定幣總市值約為2400億美元，去年全球穩定幣交易量則超過20萬億美元，隨著數字資產市場的蓬勃發展，市場對穩定幣的需求料將進一步增加。



他表示，注意到不少市場參與者均對此很感興趣，在條例生效後，金管局將盡快處理收到的牌照申請，以便合資格申請人開展其業務，為香港的實體經濟和金融服務帶來新機遇。採取了更開放的模式，允許持牌發行人可選擇不同法幣幣種，作為發行穩定幣的錨定法幣，有利於吸引更多全球不同地方機構按實際應用場景在港發行穩定幣，將大大提高有關活動的流動性和香港市場競爭力。

