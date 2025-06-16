中評現場：第十七屆海峽論壇大會舉行

第十七屆海峽論壇大會6月15日上午在廈門會議中心舉行（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）第十七屆海峽論壇大會6月15日上午在廈門會議中心舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中國國民黨前主席馬英九，福建省委書記周祖翼出席並致辭，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤主持大會。



王滬寧表示，民族興，國家強，兩岸同胞會更好。我們要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，鑄牢中華民族共同體意識，堅定做中華文化的守護者、民族復興的同行者、兩岸和平的捍衛者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業。



王滬寧表示，實現中華民族偉大復興，是使命無上光榮、前景無比光明的事業。我們始終從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠，攜手台灣同胞共謀綿長福祉、共創美好未來。我們堅定順應兩岸同胞對美好生活的向往，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於深化兩岸融合發展，讓台灣同胞有更多獲得感、幸福感、歸屬感。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共同續寫中華民族歷史新輝煌。



馬英九在致辭中表示，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望。兩岸中國人同根同源的自然情感無法阻斷，兩岸民間的交流往來不可阻擋。希望在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，深化兩岸交流合作，增進同胞互信認同，共同致力振興中華。



宋濤主持大會時指出，習近平總書記指出，兩岸同胞是一家人，應該常來常往、越走越近、越走越親。我們將深入地貫徹落實習近平總書記重要講話精神，積極推動兩岸交往交流，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。



周祖翼致辭時表示，兩岸同胞攜手舉辦了十七屆海峽論壇，十七年的風雨歷程見證了兩岸同胞每年如期赴約、跨海相聚，也見證了兩岸同胞始終如一的心手相連、守望相助。下一步，福建將牢記囑托，接續奮鬥，加強建設兩岸融合發展示範區，為促進祖國統一大業作出新貢獻。