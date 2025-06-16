王滬寧：大陸堅定做台胞的堅強後盾

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）第十七屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。



王滬寧首先代表中共中央和習近平總書記對本屆論壇的舉辦表示熱烈的祝賀，對各位嘉賓的到來表示熱忱的歡迎，向克服困難前來參加論壇的台灣鄉親致以誠摯的問候。



王滬寧說，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！兩岸同胞都是一家人、都是中國人，應該越走越親、交心交融、共同發展。海峽論壇是兩岸百姓的論壇，是兩岸民間交流的盛會。面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆海峽論壇再次迎來眾多島內親人朋友，充分表明兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變，兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變，兩岸同胞共享民族復興偉大榮光的堅定信心沒有變。



王滬寧指出，中華民族是世界上偉大的民族，在歷史長河中締造了統一的國家，書寫了輝煌的歷史，創造了燦爛的文明，培育了以愛國主義為核心的偉大民族精神。愛國主義自古以來就流淌在中華民族血脈之中，兩岸同胞同為中華兒女，命運休戚與共，有著共同的信念，這就是國土不能分、國家不能亂、民族不可散、文明不可斷。



王滬寧表示，今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民付出巨大犧牲實現的壯舉，是兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園的見證，是中華兒女的民族記憶和共同榮光，歷史必須銘記，勝利成果必須維護。



王滬寧指出，兩岸同屬一個中國，我們有責任把中華民族共同家園守護好、建設好、發展好。“台獨”分裂勢力及其活動，損害國家主權和領土完整，破壞家園和平安寧，挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災禍。我們要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，共同維護台海和平穩定，堅定不移推進祖國統一大業。