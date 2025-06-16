宋濤：大陸積極推動兩岸交往交流

中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤15日上午在廈門主持第十七屆海峽論壇大會。宋濤表示，本屆海峽論壇盛況空前、亮點紛呈。他指出，我們將深入地貫徹落實習近平總書記重要講話精神，積極推動兩岸交往交流，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。



宋濤說，習近平總書記高度重視海峽論壇在推動兩岸關係和平發展、融合發展中的重要作用。我們高興地看到，海峽論壇作為兩岸參與機構最多、活動規模最大、涉及範圍最廣的民間交流平台，已經成功舉辦十六屆，兩岸同胞35萬餘人次參與論壇，有效發揮了擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展的重要作用。



宋濤表示，本屆論壇堅持民間性、草根性、廣泛性的定位，聚焦擴大民間交流、深化融合發展的主題，共安排青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等系列活動56場，盛況空前、亮點紛呈。



宋濤說，習近平總書記指出，兩岸同胞是一家人，應該常來常往，越走越近，越走越親。我們將深入地貫徹落實習近平總書記重要講話精神，積極推動兩岸交往交流，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。



宋濤指出，面對複雜嚴峻的台海形勢，希望廣大台灣同胞同大陸同胞一道，把握歷史大勢，堅守民族大義，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，同心共創祖國統一和民族復興的美好未來。