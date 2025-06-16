周祖翼：兩岸融合發展示範區建設走深走實

福建省委書記周祖翼（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）福建省委書記周祖翼6月15日上午出席第十七屆海峽論壇大會並致辭。他表示，兩年來，福建堅決貫徹落實黨中央決策部署，推出4批62條促進閩台融合政策措施，加快構建全域融合發展新格局，促進兩岸融合發展示範區建設走深走實。



周祖翼表示，以習近平同志為核心的中共中央高度重視兩岸融合發展，2023年出台《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。習近平總書記去年10月在福建考察時強調，要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，建設好兩岸融合發展示範區，促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。這些都為我們建設兩岸融合發展示範區提供了根本遵循，注入了強大動力。



周祖翼說，兩年來，福建堅決貫徹落實黨中央決策部署，推出4批62條促進閩台融合政策措施，加快構建全域融合發展新格局，促進兩岸融合發展示範區建設走深走實。他就此介紹說，經濟融合成效持續彰顯。2024年，閩台貿易額944億元，同比增長4.2%；全省新設台資企業數和實際使用台資規模持續擴大；新設國家級台灣農林創業園8家，累計達14家；推動設立大陸首支由台商發起的兩岸產業投資基金；20個台灣品牌入選福建省市老字號。情感融合紐帶持續加強。小三通客運航次從去年每周210航次增加到現在每周252航次。今年1～5月，從福建口岸入境的台胞38.7萬人次，同比增長15.5%。每年舉辦閩台交流活動300餘場，兩岸同胞往來更加熱絡。社會融合效應持續深化。開通數字第一家園服務平台，基本實現台胞政務服務一網通查、全網通辦，建成兩岸平潭台胞職業資格一體化服務中心，兩岸共通標準增加至285項。台胞來閩定居落戶，實現願落盡落。



“兩岸同胞攜手舉辦了十七屆海峽論壇，十七年的風雨歷程，見證了兩岸同胞每年如期赴約，跨海相聚，也見證了兩岸同胞始終如一的心手相連，守望相助。”周祖翼表示，下一步福建將牢記囑托，接續奮鬥，加強建設兩岸融合發展示範區，為促進祖國統一大業作出新貢獻。



周祖翼說，我們將堅定不移擴大兩岸經貿合作，持續優化涉台營商環境，在產業、投資、貿易、金融、財稅等方面制定出台更多便利政策措施，促進閩台投資貿易自由化、便利化。積極探索建設兩岸共同市場先行區域，促進閩台融合發展重點項目促進機制，努力形成更加豐碩的閩台經貿合作成果。



周祖翼表示，我們將堅定不移深化閩台民間交流，持續提升做優“小三通”航線、閩台海空直航航線，扎實推進金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，努力讓兩岸同胞往來更便捷、更暢通。加快建設世界閩南文化中心、媽祖文化中心，實施閩台歷史展示溯源工程，辦好兩岸民間交流活動，推動兩岸同胞多走動、多交心。



周祖翼說，我們將堅定不移增進台灣同胞福祉，加快打造廈金、福馬同城生活圈，持續完善台胞在閩就業、就醫、就學、養老服務、社會救助等領域制度保障，建設好台灣青年就業創業基地，深化鄉建、鄉創、基層治理、金融服務等特色實踐，多措並舉，擴大台胞社會參與，爭取更多台胞台青來閩就業、創業、交流、發展。



周祖翼表示，習近平總書記強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是，我們對民族有共同的責任，對未來有共同的期盼。熱誠歡迎廣大台灣同胞積極參與兩岸融合發展示範區建設，與我們相向而行，攜手打拼，共同把握發展機遇，共享融合成果，助力推動中華民族偉大復興的巨輪乘風破浪、揚帆遠航。

