林祖嘉答中評：兩岸青年交流絕對有必要推進

中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉15日下午在廈門出席第十七屆海峽論壇系列活動之一——第二十三屆海峽青年論壇。期間，他就兩岸交流議題回答中評社記者提問時表示，兩岸青年交流對於兩岸的長遠發展有很大幫助，絕對有必要推進。



林祖嘉說，兩岸青年交流非常重要。國民黨在島內執政期間，一直致力於推動兩岸學生交流交往，最多的時候一年有4萬多大陸學生到台灣來。很多大陸學生對台灣的感覺很好，同樣地，台灣學生也很樂意跟大陸學生交流。“年輕人之間的交流是最沒有負擔、沒有包袱的。”



林祖嘉認為，兩岸青年交流對於兩岸的長遠發展有很大幫助，絕對有必要推進。也因此除了參加海峽論壇大會，他特別來到兩岸青年論壇，希望能對未來的兩岸青年交流提供一些幫助。



林祖嘉說，現在台灣有很多基金會都在做推動兩岸交流的事情，包括馬英九先生此次帶大九學堂的青年來大陸參訪交流。“在推動兩岸交流方面，能做的我們就會做。國民黨會盡量協助民間力量推動兩岸交流。”



談及中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在大會上的講話，林祖嘉說，王滬寧主席表達了大陸非常支持兩岸交流的態度，也談到了“堅持‘九二共識’、反對‘台獨’”這些既定立場，這些同國民黨的立場是一致的。未來我們會朝著持續推動兩岸和平發展的方向努力。



林祖嘉說，他能感受到大陸方面在很努力地推動兩岸和平發展，包括持續給到福建好的涉台政策。“我們很樂見這些政策，也很樂意看到台灣年輕人來這邊打拼，這些都是好事。”



今年是台灣光復80周年，林祖嘉就此表示，台灣從清朝到日據時代再到光復以後的這段歷史，應該讓台灣年輕人有更深的瞭解，台灣光復80周年就是一個很好的時機。“我們也會在台灣舉辦一些相關活動，讓更多人瞭解台灣過去到底發生了什麼事情、知道台灣是怎麼走過來的。”

