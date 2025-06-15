巴拿馬舉行活動慶祝與中國建交8周年

中評社香港6月15日電／巴拿馬各界日前舉行豐富活動慶祝巴拿馬與中國建交8周年。



巴拿馬華僑華人13日舉辦慶祝巴中建交8周年聯歡晚會，醒獅表演、民族舞蹈等富有中華文化特色的節目輪番上演。



新華社報導，中國駐巴拿馬大使徐學淵在晚會致辭中回顧了建交8年來兩國關係取得的豐碩成果，充分肯定旅巴僑胞為兩國友好合作所做

的貢獻，並勉勵僑界做中國故事的講述者、中巴關係的推動者、祖國統一的支持者、傳承後人的先行者，團結一心為中巴關係發展貢獻更大力量。



巴拿馬前總統羅約在致辭中說，在巴華人對巴各領域發展做出了重要貢獻。巴拿馬前副總統阿圖羅·巴利亞里諾表示，巴中兩國友誼源遠流長，“從十九世紀修建鐵路時期起，中華兒女就開始融入巴拿馬社會”。



當天，巴拿馬中國雙語全日制學校還舉辦了中國文化節。該校校長妮爾卡·佛朗哥說：“巴中建交的八年不僅是友誼的延續，更是信任與合作的再確認，體現出我們在相互尊重基礎上共同努力的決心。”



巴拿馬大學孔子學院也參與了中國文化節。活動中，該校學生埃伊莉亞妮絲·門巴切演唱了題為《中國與巴拿馬，兄弟之鏈》的詩歌。“我的夢想是到中國留學。今年就要畢業了，我正加倍努力，希望有機會前往中國深入學習中文。”門巴切說。