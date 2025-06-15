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特朗普稱美國並無參與以色列對伊朗襲擊
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2025-06-15 16:46:25
中評社香港6月15日電／美國總統特朗普再次強調，美國並無參與以色列對伊朗的襲擊，警告伊朗切勿對美國採取報復行為。
香港電台報導，特朗普發文重申，以色列對伊朗的襲擊完全不涉及美國，警告如果伊朗對美國作出任何形式的攻擊，都將會遭到美軍以前所未見的強度全力回應。特朗普又說，美國能夠輕易地促成伊朗與以色列和解，結束血腥的衝突。
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