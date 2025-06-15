伊朗稱對以色列反應出於自衛

中評社香港6月15日電／伊朗和以色列繼續互相襲擊，伊朗外長阿拉格齊舉行兩國這一輪衝突以來首場記者會，強調伊朗在過去幾天對以色列的反應是出於自衛的需要，並且符合國際法的規定。



香港電台報導，伊朗外長阿拉格齊說，在實施報復行動的第一天，伊朗方面只針對以色列的軍事設施發動襲擊，第二天才開始針對包括海法煉油廠在內的經濟設施發動襲擊。



