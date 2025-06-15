伊朗外長：證據表明美軍支持了襲擊

中評社香港6月15日電／伊朗外長阿拉格齊15日表示，以色列對伊朗核設施的襲擊“越過了新的紅線”。他同時說，伊朗有確鑿證據表明，該地區的美軍支持了以色列的襲擊。



據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，阿拉格齊當天在外交部會見各國駐伊朗大使、臨時代辦及外國和國際使團團長，就近期事態發展作出解釋時作出上述表態。他說，以色列對伊朗境內多個目標的襲擊“毫無預兆”，這被視為對伊朗領土的侵略。伊朗不希望戰爭蔓延到其他國家和地區。“我們自衛是合法的，也是對侵略的回應。如果侵略停止，我們的反擊也將停止。”



新華社援引報導，阿拉格齊同時說，如果沒有美國的同意和支持，“以色列對伊朗的侵略就不可能發生”。“我們有確鑿證據表明，該地區的美軍支持了以色列的襲擊。”他表示，以色列襲擊伊朗核設施，此舉“越過了新的紅線”，伊朗期待以色列受到譴責甚至懲罰。



阿拉格齊表示，以色列現在的做法是破壞伊朗與美國就核問題的談判。他說，伊朗不相信美國未參與其中的說法。“美國有必要明確表態，並譴責（以色列）針對（伊朗）核設施的襲擊。我們期待美國退出這場衝突。”



13日凌晨以來，以色列持續大規模空襲伊朗，轟炸核設施和軍事目標，造成大量人員傷亡。伊朗當晚使用彈道導彈、無人機發起反擊。14日凌晨至深夜，雙方繼續相互空襲。