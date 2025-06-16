中評現場：第二十三屆海峽青年論壇在廈開幕

第二十三屆海峽青年論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵）以“青春同心創未來，攜手打拼謀復興”為主題的第二十三屆海峽青年論壇6月15日下午在福建廈門開幕。來自海峽兩岸約470名兩岸青年代表共赴青春之約，凝聚青春合力，譜寫青春華章。中華全國青年聯合會主席徐曉，中共福建省委常委、宣傳部部長張彥，以及台灣主辦單位代表出席論壇並致辭。



論壇開幕式現場，來自不同領域、不同地域的兩岸分享嘉賓圍繞“文脈相連 同源共長”“情牽兩岸 同結連理”“攜手打拼 同享盛世”三個篇章開展互動交流。多名台灣青年重點分享了自己在大陸學習生活、創業就業的親身經歷，講述自己奮鬥圓夢的故事。現場還為2025年福建“101台灣青年創業扶持計劃”優秀創業項目頒獎。圍繞科技創新、非遺傳承、儒家文化、中醫藥等兩岸青年關注的熱點話題，本屆海峽青年論壇還開展4場平行論壇，並規劃9條研學交流線路。



為進一步擴大海峽青年論壇在台灣青少年，特別是還沒有來過大陸的台灣青少年中的影響力，本次論壇創新開展雲上海青之“台青對對碰”環節，兩岸青年圍繞美食、影視、日常用語、婚戀、發展前景等話題在小紅書等新媒體平台上開展討論，著力提升兩岸青年交流活動的話題度和關注度，為海峽青年論壇主體活動進行鋪墊和預熱。



當天上午，還同時舉辦了“向‘新’而行 聚‘智’共贏”—蘇港澳台青年新質生產力發展論壇、“穿越千年非遺 傳承‘浙里’青春”——2025浙台青年文化交流活動、“溯源中華文脈 共敘魯台青情”魯台青年文化交流論壇、“同承瑰寶志 共話湘台情”湘台青年中醫藥文化交流論壇等4場平行論壇，結合各地文化特色和建設成果，在科技創新、非遺傳承、儒家文化和中醫藥等方面為兩岸青年提供交流互鑒和融合發展的平台。



自2003年創辦至今，海峽青年論壇已連續舉辦23屆。23年來，論壇始終秉持“我們在一起播種希望，我們在一起耕耘未來”的理念，層次不斷提升，規模不斷擴大，成為構建兩岸同胞文化認同、推動兩岸融合發展、增強民族偉大復興青年先鋒力量的重要平台，累計已有兩萬餘名兩岸青年在這裡相聚相識、攜手並進，為推動兩岸和平發展，推進祖國統一和民族復興寫下青春新篇章。

