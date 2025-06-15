馬英九訪鼓浪嶼　高唱《龍的傳人》

馬英九體驗手轉風琴。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月15日電（記者 方敬為）馬英九率馬英九基金會“大九學堂”20位青年學員第四度參訪大陸，今天上午受邀出席第17屆海峽論壇大會開幕式致詞，下午則赴廈門世界文化遺產鼓浪嶼參觀，受到民眾熱情歡迎，馬走訪菽莊花園、鋼琴博物館、風琴博物館等地，並率眾人隨著風琴伴奏高唱《龍的傳人》，獲得滿堂彩。馬英九笑稱，好久沒唱這首歌了，很是懷念。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行還會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



馬英九15日上午出席海峽論壇大會開幕式致詞，結束後，下午有主辦方安排赴知名旅遊景點鼓浪嶼參觀，一行人自廈門渡輪碼頭上船，經鼓浪嶼鋼琴碼頭入嶼遊覽，民眾看見馬英九現身，都熱情揮手打招呼。



馬英九一路走訪菽莊花園、鋼琴博物館、風琴博物館等地。其中菽莊花園與板橋林家有淵源，為林爾嘉所建造，現為登錄之歷史建築。鋼琴博物館則在花園景區內。



馬英九對鼓浪嶼保存的眾多歷史古蹟感到驚嘆，並對珍藏的樂器相當好奇，在參訪位在古蹟八卦樓的風琴博物館時，更一時興起，在演奏老師示範彈奏風琴的伴奏下，帶著大家高歌《龍的傳人》，獲得滿堂彩。馬英九說，很久沒唱這首歌了，很是懷念。風琴老師稱讚馬英九好歌喉，並向馬索取簽名留念，氣氛歡快。