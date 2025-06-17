王滬寧海論寄語青年　台青：勇於承擔融合使命

台灣青年林彥辰（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧15日出席第十七屆海峽論壇大會並致辭。在致辭的最後，王滬寧特別提到青年。他指出，青年是祖國的希望、民族的未來。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共同續寫中華民族歷史新輝煌。



中評社記者就此採訪了數位參加本屆海峽論壇的台灣青年，他們紛紛表示，台灣青年要成為兩岸交流的動力和源泉，勇於承擔起兩岸融合的使命和擔當。



台灣青年林彥辰表示，作為台灣青年，我們首先要看清歷史大勢，將自己的發展融入到祖國大陸的發展中來。台灣青年也一定要挺身而出，成為帶動兩岸交流的動力和源泉，成為兩岸交流溝通的橋梁。他說，我們要幫助還在島內的台灣青年來大陸走走看看，幫他們熟悉大陸、瞭解大陸、認同大陸。同大陸青年一起致力於中華民族偉大復興和國家完全統一，是現階段台灣青年應當勇於承擔的責任。



台青李志章表示，王滬寧主席特別強調兩岸交流的重要性，他也提到兩岸是鄉親，有共同的血脈。“福建擁有大陸最好的對台政策，作為在福建落地的台青，我們更應該承擔起促進兩岸融合的責任和使命。”他說，希望台灣青年勇於來大陸走走，看看不一樣的風景，瞭解到祖國的廣闊和多彩。



台灣青年邱慶齡表示，王滬寧主席的講話是對台灣青年最好的鼓勵，也是台灣青年來大陸的最好立足點。今年來參加海峽論壇的台灣青年很多，未來也會越來越多。他說，我們要勇當表率，讓更多的台灣後輩知道大陸機會多，對台商、台農、台生等都有對應的政策支持，福利滿滿。



台青林家萱表示，希望兩岸青年能夠增加交流機會。交流應該更加細化，聚焦於某個方向或是領域，在交流中尋找共鳴，互相分享經驗和知識，並從中擦出火花，進行思想碰撞。她希望還沒有來過大陸的台灣青年能真實來過大陸，去體驗大陸的大好河山，從中去尋找人生的新方向。



台灣青年張立齊表示，大陸一直在真誠幫助照顧台灣青年，提供了許多機遇和平台。大陸有廣闊空間和舞台，有很多公平開放的機會，台灣青年選擇來到大陸是為了有更好的生存和發展機會。兩岸交流、兩岸融合是時代趨勢，是任何勢力都不能阻擋的。



台青翁鼎鈞表示，兩岸交流是勢必的。尤其是兩岸青年交流，可以消融彼此的誤會，增進情誼。青年人是兩岸未來的中堅力量，青年人的交流交融可以促成兩岸共好共贏的事情。



台青陳冠宇表示，兩岸交流意義重大。儘管兩岸在政治上有一些分歧，但是可以擱置分歧，在經濟文化等領域多交流，在進一步瞭解彼此差異，求同存異。一些台灣民眾對大陸存有的偏見，衹有來到大陸、親眼見識到真是的大陸，方能被粉碎。