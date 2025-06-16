倪明選答中評：大灣區具備優越創業環境

香港科技大學（廣州）校長倪明選（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月16日電（記者 盧哲）香港科技大學（科大）近日舉辦主題為“突破疆界 智創未來”的年度旗艦活動“獨角獸日”。香港科技大學（廣州）校長倪明選在活動中宣佈科大（廣州）於6月14至15日舉辦“INNOTECH創科嘉年華”，為初創企業、投資者及業界夥伴提供交流機會。倪明選在此間接受中評社記者訪問時表示，現時粵港澳大灣區具備優越的創業環境和創業氛圍。而現時國際形勢多變，對於香港以至於整個大灣區來說，都是吸引人才的機遇並且“絕對有優勢”。



倪明選長期從事高性能體系結構、並行計算、分布式計算技術、高速網絡、智能計算研究，曾先後在美國密歇根州立大學、香港科技大學任教。2021年，倪明選被委任為香港科技大學（廣州）創校校長。



談到現時香港創科環境，倪明選對中評社記者表示，香港的創科優勢要與整個大灣區合併來看。首先，科大與科大（廣州）兩校之間的關係，可以定義為“港科大一體，雙校互補”。兩校緊密合作，做到“1+1>2”。倪明選說：“現在可以看到，科大清水灣校區和廣州校區的聯繫是非常緊密的，‘獨角獸日’與‘INNOTECH創科嘉年華’也是連續舉辦，讓初創企業、投資者及業界夥伴有更多互相瞭解的機會。”



倪明選表示，現時粵港澳大灣區具備優越的創業環境和創業氛圍，從粵港澳大灣區高校中走出的畢業生也更傾向於選擇留在大灣區發展。從創業角度看，大灣區具備十分完整的產業生態鏈。從模具製作、量產到融資，在大灣區都可以輕鬆找到資源。現在大灣區科技發展生態鏈越來越健全，給創業公司的機會非常大。“我1987年第一次來中國內地，到現在，內地的變化非常大。粵港澳大灣區的發展，我覺得是國家政策給予的很好的機會，對香港、澳門都是機會。”倪明選認為，“港澳必須要融入國家發展大局，在科研方面更是如此，才能參與更多國家級項目。”



倪明選強調，粵港澳大灣區發展，首先就是要吸引以及培養更多創新型人才。而現時國際形勢多變，對於香港以至於整個大灣區來說，都是吸引人才的機遇並且“絕對有優勢”。

